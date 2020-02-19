堅躁！高普羅拔臣插爆馬體會只識一茅招

利物浦尋晚喺歐聯作客馬體會慘負0比1，輸波之餘，「紅軍」上下真係輸到一肚火。主帥高普除咗寸爆對方只識死守，更重要係鬧爆馬體會球員只識插水扮傷，卑鄙目的只係想趕「紅軍」前鋒沙迪奧文尼出場；而利物浦左閘安德魯羅拔臣都勁唔妥馬體會球員當正已晉級咁慶祝，仲警告對手嚟到晏菲路就知味道。

高普對今場戰果當然唔滿意，尤其係開波4分鐘失守：「呢樣真係唔應該發生，但的確發生咗！我好欣賞我哋喺比賽中所做好多部份，但我哋打唔入對手三閘線，佢哋全力死守，喺禁區入面嘅防守令人難以置信。當我哋落後0比1，對於佢哋呢種只係追求0比0嘅球隊當然好好，因為佢哋只係想保住比分。其實依家只係踢咗半場，我哋落後0比1，歡迎嚟到晏菲路，比賽仲未結束呀！」

呢位德國名帥除咗唔滿意馬體會死守，對於主隊球員經常插水，想搵機會等球證趕沙迪奧文尼出場，簡直躁到爆：「文尼被佢哋揀咗做目標，好明顯，佢哋想文沙攞多場黃牌。雖然係上半場，但球證已經應該做好啲，喺比賽頭30分鐘，對方已經有3名球員插水跌落地，我完全唔明囉！」其實高普自己都喺完場前2分鐘，因為向球證投訴對方犯手球，搞到自己被罰黃牌，你話佢幾躁。

至於安德魯羅拔臣一樣勁嬲，賽後話：「佢哋自從入波之後，就開始不斷倒地，少少接觸就瞓低，呢種表現令人好唔舒服。完場之後，佢哋瘋狂慶祝，好似已經晉咗級。佢哋仲要嚟晏菲路，我知道我哋嘅球迷喺度等緊我哋返去！」