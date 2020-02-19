【東體爭議】曼聯今夏只有賤賣普巴

仲講普巴？又真係幾煩嘅！呢位曼聯中場由舊年夏天扭計離隊，但一直走唔到，然後到開季之後不斷受傷同養傷，搞吓搞吓，「紅魔鬼」早排先傳出肯將佢減價出售，不過根據英國傳媒最新消息，結合三大因素，家陣講緊曼聯將可能喺今夏焗住以「賤價」5,000萬鎊賣走，都咪話唔陰功呀！

上個星期，英媒先至話曼聯會將普巴由之前定價1.8億鎊，肯減到落1.5億鎊賣走，不過今日《每日郵報》指出，由於所有對普巴感興趣球隊都唔肯畀高價，家陣皇馬預計肯畀5,000萬鎊已經算係最高價位，仲表明唔會加碼，睇嚟曼聯今次隨時蝕大本。

究竟點解「紅魔鬼」要焗減價呢？《每日郵報》話有三大原因，首先係佢今季出場太少。唔係講笑，由於今季傷患不絕，普巴至今只為曼聯上陣8次，冇入過波，而由舊年9月底開始，普巴只為曼聯披甲71分鐘添！呢個情況，令外界對佢身體狀況出現疑惑，自然影響身價。

此外，普巴依家同曼聯嘅合約只剩一年半，如果今年夏天賣佢唔走，到出年夏天就可以免費轉會，曼聯為免到時人財兩空，今夏賣人似乎在所難免。事實上，曼聯喺2016年用成8,900萬鎊回購普巴，如果最終一蚊都拎唔番，真係點交代呀？

最後，只要睇吓普巴近排同經理人拉奧拿嘅新聞，其中「肥佬吸血鬼」多次放風將普巴同祖雲達斯拉埋一齊，又話普巴想返意大利同想踢歐聯。對於拉奧拿種種言論，普巴都冇公開否認過，似乎默許佢去「做嘢」。如此一來，曼聯想留人或續約都好難，到時唔將佢賤賣都唔得啦！