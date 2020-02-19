菁英盃 富力R＆F贏愉園 三關頭關Pass

「菁英盃」周三（19日）續於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心3號場，舉行B組賽事。賽前正力爭決賽入場券的富力R&F，以3比1擊敗已篤定出局的愉園。富力奪得3分後，暫以5分之差落後榜首的冠忠南區，欲晉級餘下兩戰須全勝。

賽事以迪布利6分鐘的窄角度射門揭開序幕，但被門將鍾偉豪擋出底線。17分鐘，伊高沙托尼右路傳中，迪布利剷射不中目標。2分鐘後，方栢倫後上射門，再次被鍾偉豪拒之門外。25分鐘，愉園錄得第一個具威脅射門，伍家揚遠距離施射高出。3分鐘後，迪布利接應伊高妙傳，禁區左路燙射僅僅斜出。32分鐘，方栢倫罰球短開，林柱機第一時間起腳偏離目標。5分鐘後，林衍廷禁區內搏到12碼，伊高沙托尼操刀被鍾偉豪救出，惟即時補中成功，為富力射成1比0。45分鐘愉園接近扳平，加維蘭和朱偉鈞乘一個罰球攻勢各射一腳，惟未能考驗謝家榮，富力半場領先一球。

換邊後富力繼續主導戰局，更在55分鐘再下一城，伊高沙托尼右路帶入中間，扣過盧斯安奴射遠柱入網，富力領先2比0。68分鐘，富力一個美妙組織再次製造出入球，伊高帶入中間傳予盧均宜，他再後腳傳給迪布利射成3比0。78分鐘，愉園差點「破蛋」，後備入替的亞歷斯祖傳中，尾柱加維蘭失機射斜。惟這名西班牙前鋒在1分鐘後便將功補過，他接應傳中窩利抽射入網，「快活谷」追近至1比3。補時階段，加維蘭窄角度起腳，今次謝家榮「冇甩拖」，將皮球雙手托出。最終富力R&F以3比1順利擊敗愉園，最後3場「菁英盃」分組賽事順利過度頭關。