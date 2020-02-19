菁英盃　老友變對手！「好兄弟」：感覺特別

周三（19日）進行的「菁英盃」B組賽事，富力R&F以3比1擊敗愉園，繼續向決賽之路進發。雖然在球場內，兩隊球員鬥得火熱，不過在球場外，愉園前鋒朱偉鈞和富力門將謝家榮，卻是情同手足的「好兄弟」。

朱偉鈞和謝家榮同是1999年出生，均出身自車路士足球學校(香港)，由年幼時青年軍開始，至過去兩季效力夢想FC，二人做隊友多年。直至今季，他們終於拆夥，「家榮」轉投富力，朱偉鈞回歸愉園。而周三（19日）進行的愉園對富力賽事，是這對兄弟歷來首次在職業賽事中對壘。

朱偉鈞對此坦言感高興：「同『家榮』由細踢到大，依家喺職業賽場上見番大家。雖然今日做對手，但睇到佢進步咗好多，自己都會好開心。」謝家榮亦指感覺特別：「其實愉園有好多球員，都係由青年軍開始做隊友，到依家終於可以喺職業賽場見到大家，感覺好奇妙！仲有鮑家耀、岑國培、陸冠邦等嘅教練，都係睇住我哋成長，今日見番佢哋感覺幾特別。」

他其後將目光放得更遠：「好似願望成真咁，今日終於上到嚟職業，當然最大目標係，希望第時可以一齊入選香港隊！」而朱偉鈞則稱，期望未來可再次組成「兄弟軍」：「由最初因為足球讓大家走埋一齊，到最後大家都以足球為事業，如果有機會，我都想所有『車仔』隊友可以再次踢埋同一隊，一齊攞冠軍！」

「家榮」又笑言，早前二人聚餐期間談起今場比賽，大爆朱偉鈞勸老友要「放水畀佢」，朱偉鈞其後解釋僅是戲言。談笑間，朱偉鈞亦不忘另一位「車仔」舊隊友，季初受傷重創的林樂勤：「之前佢受傷都好不幸，好高興今日終於見得番佢做後備。我知佢嘅心理質素好強，加上餓咗咁耐波，出番嚟只會更勁，我好肯定一定會再見番佢！」