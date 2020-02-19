僅踢151分鐘　多蒙特扑錘買金球中場

多蒙特於歐聯16強首回合，憑夏蘭特梅開二度主場2:1殺敗巴黎聖日耳門，呢名挪威超新星當然抵讚，但新加入嘅安利簡恩亦助攻助守，踢足90分鐘。祖雲達斯當佢係草，但多蒙特就識貨當佢寶，借用咗2個半星期，就火速扑錘以2500萬歐元將佢買入。本身呢名德國國腳以借用身份加盟至季尾，但早前於處子戰即射入勁靚金球，或促使球會即時向斑馬兵團科水正式購入。

剛滿26歲嘅安利簡恩，上季協助祖雲達斯贏得意甲冠軍，不過今季於沙利麾下被投閒置散，甚至恥辱性地連歐聯大軍都入唔到，令佢立定決心離隊，最終於1月轉會窗最後1日，被借用到多蒙特至季尾。

處子登場正選鬥利華古遜，雖然球隊輸3:4，但安利簡恩射入一記超靚遠射技驚四座，之後亦於大勝法蘭克福4:0之役，上陣1個鐘多啲。計番2場聯賽夾埋只上陣151分鐘、被借用2個半星期，多蒙特已決定正式買斷佢，安利簡恩堅係令多仔高層勁滿意，已成「蜜蜂兵團」爭歐聯、爭德甲錦標主力猛將。