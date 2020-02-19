皇馬新兵夢幻加盟　因乜事要喊兩次

近季簽巴西「幼齒」簽上癮嘅皇家馬德里，上月又從巴甲兼自由盃雙料冠軍法林明高手中簽入中場新星雷連亞卡維奴，轉會費據報為3,000萬歐元。呢位18歲小將尋日終於去到巴拿貝報到，視卡卡為偶像嘅佢，喺記招上先後兩次留下男兒淚，咁眼淺，第時點帶你出大場面呀！

皇馬今次係打敗咗巴塞隆拿同曼城簽入呢位中前場超新星，上季佢先係首次代表法林明高一隊上陣，僅8次正選就入6球，仲幫球隊做雙冠王，真係前途無限。嚟緊會先為皇馬B隊披甲嘅佢，喺記者會上，睇住自己以前喺法林明高嘅比賽片段，即刻喊咗出嚟。然後當佢單獨接受記者訪問，佢又喊多次。

雷連亞卡維奴話：「喺踢世冠盃嗰陣，爸爸話我知皇馬想要我，我已經覺得不可思議。我細細個就有個皇馬夢，所以不知不覺間就喊咗出嚟。細細個開始，爸爸成日帶我睇好多皇馬比賽，我鍾意C朗嗰支皇馬，我愛上皇馬，我要多謝家人。」

出發嚟西班牙之前，雷連亞卡維奴仲同偶像卡卡傾過：「卡卡係我偶像之一，佢同我傾過，祝福我一切順利，祝福我喺皇馬圓夢。我嘅特點係，喺禁區內完成入波，我踢過進攻上嘅所有位置，無論踢咩位，我都冇問題。」呢位小將話自己會搵兩位皇馬嘅巴西師兄雲尼斯奧斯祖利亞同洛迪高高斯攞料，希望盡快適應西班牙足球咁話喎。