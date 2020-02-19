艾榮動刀　隨時提早收咧

籃網主教練堅尼艾堅遜透露，當家球星艾榮右肩傷勢加重，計劃本周接受專家治療。去年11月對陣爵士撞傷右肩的艾榮，缺席26場比賽，一度考慮動刀，直到年底注射可體松稍為緩和，並在1月中旬歸隊。復出後，艾榮維持巨星級水準，2月初對陣公牛時，更以超過8成的命中率，轟進球季新高54分，可惜翌日「back to back」迎戰巫師扭傷膝蓋，一直養傷至今。

雪上加霜的是，堅尼艾堅遜接受媒體訪問指出，艾榮仍然深受右肩傷勢困擾：「肩膀受傷很棘手，有時感覺不錯，有時又會非常不適。我們認為是時候再尋求專家意見了。」艾榮確定無緣明星賽後首戰，被問到會否缺席餘下球季時，堅尼艾堅遜有意迴避：「我不想討論這個問題。」

有人歡喜有人愁，勇士班主拉格比確認，「咖喱仔」史堤芬居里會在本季復出，強調勇士會盡力贏下每場比賽，不會故意擺爛爭奪狀元簽。另外，湖人主帥禾高表示，「表弟」古辛斯有望在季後賽前歸隊，與安東尼戴維斯、侯活等組成最強內線。同是奪標大熱，「洛城兄弟」快艇則在後場增兵。據美媒報導，活塞已與控衛列治積遜達成買斷協議，成為自由球員後，他將與快艇簽約，進一步提升板凳實力。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！