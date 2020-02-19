軒達臣傷出！紅軍次回合冇佢有幾大鑊？

利物浦衞冕歐聯之旅遭受挫折，16強首回合作客馬體會輸0:1，紅軍仲要賠了夫人又折兵，隊長佐敦軒達臣於80分鐘受傷，要由占士米拿入替。軒達臣本季表現出色，成本屆英格蘭足球先生熱門人選，今次佢拉傷大腿可大可小，如果次回合紅軍冇呢位隊長壓陣，究竟影響有幾大？

軒達臣於球賽尾段跌坐草地上按住大腿，最後自行步行離場，未能力挽敗局，賽後領隊高普表示：「佢大腿有傷，雖然佢覺得傷勢唔係太重，但已經足夠佢踢唔晒場波。我哋要再詳細檢查，先知佢究竟會傷幾耐。」從高普嘅說話、軒達臣嘅反應，呢名英格蘭國腳或者唔會傷太耐，而次回合要到3月12號先踢，仲有3個星期時間，軒達臣有機會可於次回合復出。

但如果軒達臣傷勢比想像中重、未能領軍踢次回合，對紅軍翻盤將會造成極大打擊。目前利物浦落後1球，返晏菲路肯定要踢得更加進取，最理想係軒達臣取代法賓奴泰華利斯踢番6號位、搵阿歷士張伯倫踢進攻中場位置，若軒達臣缺陣，高普最大可能係搵張伯倫直接取代隊長。但法賓奴傷愈復出冇耐，狀態只屬一般，而張伯倫較粗枝大葉，又冇軒達臣咁全能，利物浦勢陷劣勢。首回合利物浦其中一個最大入球機會，就係來自軒達臣突然殺入禁區、接應右路傳送凌空逗射遠柱，反映隊長能攻擅守，若軒達臣缺陣，利物浦反勝過關機會，肯定大打折扣。