【特稿】兵敗馬體會　凸顯利物浦最大問題

利物浦於歐聯16強首回合，再踏馬體會主場，未能如8個月前一樣贏波而回，最後輸0:1完場。紅軍全場控球率極多，但成場波都冇埋門，要主隊門將奧比歷真正撲救，表現的確未如理想。沙迪奧文尼半場被換走嘅原因，係令利迷最擔心嘅一點。

文尼上半場鬥心極強，狀態亦冇問題，但被針對性防守，以及主隊防守球員非常夠經驗下，早段已攞黃牌，到半場前文尼急得滯又出手掂到敵衞塊面，馬體會數名球員即時圍住球證，希望球證畀第2面黃牌將文尼趕出場，令領隊高普半場決定將文尼換走。

馬體會以防守見長，呢方面能力於歐洲可謂數一數二，球員防守時除落腳準、夠貼身之外，仲好識「做戲」，被掂一掂就痛苦跌低，好易令球證吹利物浦。其實「扮嘢」、「做戲」都係實力之一，就好似領先一方、完場時會採用嘅角球旗戰術一樣，屬致勝方法之一。當然「扮嘢」、「做戲」係欠缺體育精神，但大家係生存緊喺現實世界，利物浦要戰勝馬體會，就要連對手呢方面都贏埋。

利物浦於高普麾下，踢得極為乾淨，球員甚少毛手毛腳，對上一個識「扮嘢」嘅球員，已經係蘇亞雷斯。哨牙蘇有齊南美球員嘅蠱惑招數，不時博得犯規、搞到對手攞牌，呢個亦係佢厲害之處。但現時利物浦雖然巴西球員眾多，但個個都正直不阿，好嘅方面睇係有體育精神，但遇到馬體會就極度輸蝕。