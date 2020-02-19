【人物誌】入球機器轟炸倫敦！下季英超見

多蒙特前鋒艾寧夏蘭特上場歐聯梅開二度，擊敗巴黎聖日耳門，嚟緊周四(20日)凌晨歐聯16強首回合，輪到另一位德甲前鋒迪姆華拿表演。呢位23歲德國國腳近期成為利物浦追逐目標，今次為RB萊比錫作客倫敦熱刺，正係預演踢英超嘅好機會，交到功課嘅話，真係下季英超見。

艾寧夏蘭特上月加盟多蒙特，成為德甲最搶眼射手，但迪姆華拿亦不遑多讓，今季德甲上陣22場入20球，幾乎平均1場入1球。佢喺上年12月，更加成為自77/78球季「轟炸機」梅拿之後，首個喺德甲16場入18球嘅德國本土球員。最癲係上年11月對緬恩斯，迪姆華拿上演「雙」帽子戲法，一場之內交出3個入波同3次助攻，係德甲有紀錄以來第2個造出「單場6球」球員，可見迪姆華拿進攻技術比艾寧夏蘭特更加全面。

近期盛傳利物浦計劃今夏收購迪姆華拿，佢亦好有興趣成為利物浦一員，雙方意投意合，迪姆華拿嘅違約金只係5100萬鎊，利物浦絕對畀得起。迪姆華拿今場去到倫敦比賽，應該先射爆熱刺，作為登陸英超嘅「見面禮」。