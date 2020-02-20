阿古路被偷桃頂得住　禁賽令下曼城扑槌

周四(20日)凌晨英超補賽，在歐洲足協禁賽令陰霾下比賽嘅曼城，主場以2比0擊敗韋斯咸，全取3分後繼續落後利物浦22分排第2。雖然被罰2季禁止參加歐聯，但曼城球員戰意高昂，其中上半場阿古路單刀被偷桃，球證冇判12碼都冇放棄繼續戰鬥。

曼城因違反財務公平原則，被歐洲足協判罰禁止參加歐洲賽2季，事件震動英超，曼城面臨星散命運，有球迷拉橫額抗議歐洲足協判決，亦有支持者希望球隊力爭英聯盃及英足盃，主帥哥迪奧拿率先表態就算球隊降班都唔離隊，穩定軍心，球隊今仗發揮亦見正常，全場圍攻對手，即使球證同VAR唔幫手，一樣照贏。

開賽22分鐘，阿古路單刀被奧邦拿從後拉跌，而且清楚睇到奧邦拿向阿古路「猴子偷桃」，但球證同VAR都當冇事發生，有網友諷刺留言「奧邦拿抓阿古路褲襠，明顯唔係12碼啦」、「VAR室突然停電」，直指執法不公。

不過曼城未受影響，30分鐘憑洛迪卡斯簡迪頭槌開紀錄，下半場62分鐘，奇雲迪布尼搶咗貝拿度施拿腳下球門前勁射破網，結果曼城贏2比0完場。