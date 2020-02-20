小寸王砌低寸王　熱刺陷出局邊緣

歐聯16強首回合周四(20日)凌晨繼續上演，熱刺在殘陣迎戰下，主場以0比1不敵德甲歐聯新丁RB萊比錫，客軍主帥「小寸王」拿高斯文砌低正牌寸王摩連奴。由於熱刺失咗1個作客入球，3月11日作客德國必須贏波才可晉級，可謂超高難度。

熱刺在哈利卡尼及孫興民雙雙缺陣下，今仗起用盧卡斯莫拉夥拍迪利阿里打雙箭頭，貝雲積打左翼，但都未能攻破RB萊比錫防線。RB萊比錫表現進取，開賽69秒就有致命攻勢，安祖利奴左路窄位勁射，省中門將洛里斯小腿再中柱，熱刺逃過一劫。

下半場58分鐘，干拉特賴馬禁區攞波被賓戴維斯攔腰撞跌，球證判罰12碼，迪姆華拿為RB萊比錫射成1比0，取得寶貴嘅作客入球。此子今屆4個歐聯入球都在作客入波，並成為歐聯史上首位前7個入波均在客場攻入。

64分鐘迪利阿里被換離場，佢喺後備席怒擲波砵及水樽洩忿，熱刺於73分鐘一次罰球，盧施素離門24碼直射，被對方門將古拉施斯撲到再中柱，最終熱刺主場輸0比1，陷於出局邊緣。

RB萊比錫爆冷贏波，主帥「小寸王」拿高斯文受傳媒追捧，現年32歲嘅佢係德甲史上最年輕教練，2016年執教賀芬咸，今季入主RB萊比錫就歷史性領軍打入歐聯16強，如今首回合作客贏波，有機會晉級8強，再創歷史。