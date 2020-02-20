【歐霸盃】曼聯有波費點會輸

波記，要碗雲吞麵，我要趁現在想好今晚歐霸，趁天氣不太冷，今晚深夜一於起身看球賽，要講心水，當然是要睇我愛隊曼聯。

曼聯作客布魯日，始終紅魔鬼近期買入葡萄牙球星波基斯費南迪斯，真的踢得好了，還有，他們近4場贏出3場更要沒失球，今場坐和望贏啦。

另一支英超球隊狼隊主場對愛斯賓奴，客隊有中國武球王壓陣，武磊上場西甲有入波，狀態好，遇上近9場只贏一場的狼隊有甚麼好驚，受讓可一試。

揀多關我鍾意尼科西亞，他們主場遇上今季跌Watt的巴素利，怎會輸，受讓又是好路。

直播表

周五1:55am 歐霸盃 布魯日 Vs 曼聯

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五1:55am 歐霸盃 基達菲 Vs 阿積士

Now 644；有線662、602台

周五1:55am 歐霸盃 盧多格德斯 Vs 國際米蘭

Now 645；有線661、601台

周五4:00am 歐霸盃 奧林比亞高斯 Vs 阿仙奴

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五4:00am 歐霸盃 狼隊 Vs 愛斯賓奴

Now 644；有線661、601台

周五4:00am 歐霸盃 利華古遜 Vs 波圖

Now 645

周五4:00am 歐霸盃 羅馬 Vs 真特

有線662、602台