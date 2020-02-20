【東體爭議】摩佬過晒氣　歐聯冇望喇！

尋晚歐聯16強首回合大戰，結果英超熱刺喺雙箭頭哈利卡尼同孫興民同時缺陣下，最後主場輸0比1畀德甲RB萊比錫。人腳不整，輸波或者係非戰之罪，不過熱刺主帥摩連奴一貫嘅穩中求勝打法，可能先係真正元凶，證明佢已經適應唔到現代足球。事實上，「寸王」過去7場嘅歐聯淘汰賽都係未贏過波，熱刺想喺「摩佬」手下歐聯有突破，睇怕好難！

熱刺尋晚對住RB萊比鍚，全場形勢被動，其中上半場萊比錫控球率去到63%，半場已經有13次射門，熱刺根本係完全捱打。查實大家只要睇番呢位曾經分別帶領波圖同國際米蘭兩奪歐聯冠軍嘅名帥，近7場嘅歐聯淘汰賽只得4和3負，就知佢堅唔掂，領軍水平開始同頂級球隊有距離。

「摩佬」呢7場波包括2013/14球季準決賽，佢帶住車路士先係主場0比0悶和馬德里體育會，然後次回合主場以1比3不敵馬體會。之後係14/15球季16強，車仔兩鬥巴黎聖日耳門都係1比1，其中次回合加時2比2輸作客入球出局。跟住到17/18球季，「摩佬」帶住曼聯喺16強對西維爾，結果首回合和0比0，到次回合主場輸埋1比2添。最後係今場領熱刺主場0比1負於RB萊比錫腳下。

值得一提，「摩佬」喺14/15球季畀PSG踢走，次回合入面係對手上半場已有伊巴謙莫域被逐，11個打10個都兩度被追和，最後因為作客入球唔及對手被淘汰。然後輸畀西維爾嗰屆，對手又係兩場都有超過20次射門，主要原因，就係「摩佬」帶領嘅球隊，領先就會想守住勝果到尾，而即使和緊波，又係選擇全力死守，呢種風格對比起今時今日無論係巴塞定曼城傳控兼搶攻，抑或係利物浦嘅前場逼搶求勝，似乎都係相對保守落後，自然難有好成績囉！