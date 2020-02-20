【特稿】多蒙特天才三叉戟　英國製造

利物浦同熱刺兩支英超勁旅先後喺歐聯輸波，不過憑借多蒙特嘅精彩表現，英國足球都有威水一面！多蒙特2比1贏巴黎聖日耳門一仗，下半場起用嘅「天才三叉戟」光芒四射，19歲嘅艾寧夏蘭特、19歲嘅查頓辛祖同17歲嘅基奧雲尼雷拿，原來都係Made in Britain！

查頓辛祖年紀輕輕就去德甲闖，呢位倫敦出世嘅助攻王，成功上位兼做埋英格蘭大國腳，成為一眾英格蘭新人嘅成功模範生，亦係少數外流而取得成功嘅英格蘭球員。至於另外兩位天才拍擋，艾寧夏蘭特代表挪威、基奧雲尼雷拿代表美國，但佢哋其實都係喺英國出世。

艾寧夏蘭特同基奧雲尼雷拿都係名將之後，而佢哋爸爸都曾經長時間喺英超搵食。艾寧夏蘭特老竇嘅事跡大家都耳熟能詳，老夏蘭特被堅尼收山腳踢殘前，曾效力諾定咸森林、列斯聯同曼城，而艾寧夏蘭特就係喺列斯(Leeds)出世，而佢依家可以話係歐洲最強新人王。

至於基奧雲尼雷拿，佢老竇就係踢過格拉斯哥流浪、新特蘭同曼城嘅美國名將雷拿，老雷拿球員時代曾112次代表美國上陣，而基奧雲尼雷拿雖然喺美職球會紐約城青訓，並且係美國小國腳，但佢其實係口喺新特蘭(Sunderland)出世。