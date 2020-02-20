港籃提早啟程澳洲　蔡再懃：家人覺得危險

香港男子籃球代表隊周四（20日）啟程澳洲布里斯班，準備出戰籃球亞洲盃外圍賽，在周日火併勁旅澳洲。

在疫情的陰霾下，教練和球員一行15人嚴陣以待，除了最基本的口罩，背囊也裝滿消毒用品。育有兩個幼女的蔡再懃透露，出行遭到家人反對，但代表港隊參與大型國際賽事機會難得，唯有做好防疫措施。

新冠肺炎肆虐下，亞盃外可謂一波三折。日前關島政府忽然下達「禁賽令」，令原定今日上演的「關港之戰」遙遙無期。港隊因而改動行程，提早出發澳洲，希望能在另一場大戰前進行兩到三課練習，彌補過去一個月的「空窗期」。

效力甲一球隊滿貫的蔡再懃顯然有點「餓波」：「很興奮！因為疫情的關係，加上農曆新年假，整整一個月沒有練球，只能自己落街投籃和健身。難得可在澳洲練習和比賽。」大軍中，惠龍兒、梁兆華和連浩駿都是南華的舊隊友，在亞盃外重聚，他說感覺熟悉，相信合作多年的默契仍在。

育有兩個女兒的蔡再懃，可謂「仔細老婆嫩」。在這個時候出國，他直言擔心：「起初家人都有反對，始終有兩個小朋友，有點危險。」他笑說回港後，或需要自我隔離。猶幸滿貫有派發口罩，家裏存貨充足，旅途中會勤換口罩和消毒保障健康。港隊主教練安慶健則指，球隊會跟隨政府指引遠離人群：「外國人看見我們，相信感覺也不太好，如非必要都不會外出，如要採購生活用品，也會三數人同行。」

是次12人名單不乏新臉孔，安sir特別提到希望小將葉耀邦吸取經驗，準備接班：「邦邦跟過港隊外出集訓，『火候』未夠。希望他從板凳開始，慢慢觀摩、成長，就像當初阿懃、兆華和兆榮跟著Duncan、李琪學習一樣。」

以21歲之齡入選港隊，葉耀邦說是夢想成真：「雖然之前入選過青年軍，但這是第一次代表香港參加成年組別的大賽，接觸澳洲這類籃球強國，真的很榮幸。」加上來季甲一他將會從南青升上南華，可以說是生涯的轉捩點：「這是充滿變化的一年，會抱著學習的心態，搶多些籃板，做多些苦力工作。」

另外，與香港同屬C組的澳洲、新西蘭今日對決，新西蘭憑著Reuben Te Rangi和Shea Ili合轟42分，以108：98擊敗澳洲。

港隊12人名單：

葉俊傑、鄭錦興、梁兆華、李琪、鄧志恒、楊睿騏、徐遠成、蔡再懃、連浩駿、惠龍兒、葉耀邦、蔡龍德