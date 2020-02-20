激踩曼聯！「佢根本冇資格踢正選」

曼聯上輪英超作客戰勝車路士，取得重要3分，但阿仙奴名宿麥臣，就認為紅魔鬼根本不值贏波，而且有1名球員根本唔應該正選出場，佢就係翼鋒丹尼爾占士。麥臣覺得占士只有「速度」一招板斧，於英超難以生存，但依家嘅曼聯係慘到，唔出占士已經冇人代替。

曼聯2:0殺敗車路士，占士再度正選登場，蘇斯克查到80分鐘先用安達斯彭利拿入替呢名威爾斯小將。麥臣認為曼聯唔可以揠苗助長，因為占士實在係未夠料踢曼聯正選：「曼聯係全球其中一間最大球會，但依家竟然連個似樣嘅前鋒都冇，要搵占士打正前鋒。老實講，占士遲早會失去正選位，我戥佢可惜，但依家佢好迷惘，真係需要一個休息期。」

「占士落到場只有一招，就係速度，除此之外乜都冇，咁樣喺英超生存唔到。曼聯需要畀占士抖吓，但可憐嘅係紅魔依家冇人去頂佢個位。」麥臣仲認為，曼聯同車路士依家只係二流球隊，曼聯呢場贏波都唔見得踢得好，而哈利馬古尼一早應該被趕出場，之後佢攻入車路士大門，所以曼聯唔好因為全取3分而沾沾自喜。