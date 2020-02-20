狄卡奧走出重創陰霾　實踐夢想

There can be miracles, when you believe. 若然你今季曾入場觀賞賽事，上述歌詞相信你也曾經聽過。冠忠南區防守中場狄卡奧曾遭遇嚴重傷患，一度以為自己無法回到綠茵場上打拼，但他憑著永不放棄的信念，闖過一個又一個難關，並重返心愛的球場，繼續實踐夢想！

「不是因為有了希望才堅持，而是因為堅持才有了希望。」這句說話很多香港人都耳熟能詳，在追尋夢想期間，也許你我也想過放棄，但狄卡奧的例子，正好說明放棄並不是一個明智的決定。「當我完成與南華的合約，我回到巴西並征戰第二級別聯賽，碰巧那年我遇上一個嚴重傷患。我隨即做了手術，惟傷勢太過嚴重，醫生也說我沒可能回到賽場。之後我休息了一年，那段時間真的很困擾，因為我很喜歡足球，花了很長的時間去成為職業足球員，我不甘願我的足球生涯就這樣終止，及後我因其他傷患進行了第二次手術，完成後開始作一些恢復訓練，為重返賽場作準備。」狄卡奧說。

痊愈後的狄卡奧獲得陽光元朗邀請加盟，滿以為一切都可以重新開始之際，他卻遇上另一個難題：「當我回到香港的時候，我的身體出了些狀況，不知何故體重輕了7公斤，使我身心都大受打擊。雖然面對逆境，但我相信只要樂觀面對、懷著信念，終能衝破難關。那時候我告訴自己，每一天操練都看作是最後一課操練，逐漸我的身體好起來，我也從中領悟到，只要相信自己，便能找到解決問題的方法，甚至突破自己的界限。」

正是狄卡奧的信念與樂觀的心態，帶傷痕累累的他走出低谷，並渴望幫助別人攀上高山：「自此之後，我發現世上有許多足球員都面對著各式各樣的難題，我深信，足球員在場上的表現有百分之九十五是取決於心態，如果你擁有健康的身體、細膩的技術、仔細的戰術，但你卻沒有相信自己的能力，那麼之前所說的一切都是空談，你的能力也無法展現出來。」

他續說：「正因為自己的經歷，我更希望能夠幫助他們，所以我在休息時間會學習一些與足球員心理的知識，希望能協助正處於困境的足球員。做足球員雖然有很多人在身邊打轉，但有些時候我們都是孤單的，當面對逆境時，我們也沒有『工具』協助，以解決問題，也不知道該如何是好，故此我更希望協助他們尋找方法，越過難關。」

為了達成這個願望，狄卡奧開設了個人YouTube頻道，以短片傳達正能量，現時他的頻道訂閱人數已接近22萬人，對於這個數字，他深感興奮：「我很高興能夠有這麼多人訂閱我的頻道，使我能夠與世上很多人分享自己的想法。」問及經營YouTube頻道的難處時，狄卡奧笑說：「對我來說，營運YouTube頻道沒有什麼困難，因為我有很多不同的話題可以分享！」

狄卡奧Profile

出生日期：1985年2月7日

身高：1米74 體重：65公斤

位置：防守中場 球衣號碼：7

曾效力球會：南華、陽光元朗*

現效力球會：冠忠南區

*只列香港球會