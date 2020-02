狄卡奧走出重創陰霾　實踐夢想

There can be miracles, when you believe. 若然你今季曾入場觀賞賽事,上述歌詞相信你也曾經聽過。冠忠南區防守中場狄卡奧曾遭遇嚴重傷患,一度以為自己無法回到綠茵場上打拼,但他憑著永不放棄的信念,闖過一個又一個難關,並重返心愛的球場,繼續實踐夢想!

「不是因為有了希望才堅持,而是因為堅持才有了希望。」這句說話很多香港人都耳熟能詳,在追尋夢想期間,也許你我也想過放棄,但狄卡奧的例子,正好說明放棄並不是一個明智的決定。「當我完成與南華的合約,我回到巴西並征戰第二級別聯賽,碰巧那年我遇上一個嚴重傷患。我隨即做了手術,惟傷勢太過嚴重,醫生也說我沒可能回到賽場。之後我休息了一年,那段時間真的很困擾,因為我很喜歡足球,花了很長的時間去成為職業足球員,我不甘願我的足球生涯就這樣終止,及後我因其他傷患進行了第二次手術,完成後開始作一些恢復訓練,為重返賽場作準備。」狄卡奧說。

痊愈後的狄卡奧獲得陽光元朗邀請加盟,滿以為一切都可以重新開始之際,他卻遇上另一個難題:「當我回到香港的時候,我的身體出了些狀況,不知何故體重輕了7公斤,使我身心都大受打擊。雖然面對逆境,但我相信只要樂觀面對、懷著信念,終能衝破難關。那時候我告訴自己,每一天操練都看作是最後一課操練,逐漸我的身體好起來,我也從中領悟到,只要相信自己,便能找到解決問題的方法,甚至突破自己的界限。」

正是狄卡奧的信念與樂觀的心態,帶傷痕累累的他走出低谷,並渴望幫助別人攀上高山:「自此之後,我發現世上有許多足球員都面對著各式各樣的難題,我深信,足球員在場上的表現有百分之九十五是取決於心態,如果你擁有健康的身體、細膩的技術、仔細的戰術,但你卻沒有相信自己的能力,那麼之前所說的一切都是空談,你的能力也無法展現出來。」

他續說:「正因為自己的經歷,我更希望能夠幫助他們,所以我在休息時間會學習一些與足球員心理的知識,希望能協助正處於困境的足球員。做足球員雖然有很多人在身邊打轉,但有些時候我們都是孤單的,當面對逆境時,我們也沒有『工具』協助,以解決問題,也不知道該如何是好,故此我更希望協助他們尋找方法,越過難關。」

為了達成這個願望,狄卡奧開設了個人YouTube頻道,以短片傳達正能量,現時他的頻道訂閱人數已接近22萬人,對於這個數字,他深感興奮:「我很高興能夠有這麼多人訂閱我的頻道,使我能夠與世上很多人分享自己的想法。」問及經營YouTube頻道的難處時,狄卡奧笑說:「對我來說,營運YouTube頻道沒有什麼困難,因為我有很多不同的話題可以分享!」

狄卡奧Profile

出生日期:1985年2月7日

身高:1米74 體重:65公斤

位置:防守中場 球衣號碼:7

曾效力球會:南華、陽光元朗*

現效力球會:冠忠南區

*只列香港球會