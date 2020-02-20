大殺傷力武器！曼聯今晚靠中超射手食胡

曼聯將於周五(21日)凌晨歐霸盃32強首回合作客布魯日，預料紅魔鬼主帥蘇斯克查會輪換陣容，包括可能派出向中超球隊上海申花借用嘅射手恩哈路正選上陣。

呢位30歲尼日利亞國腳上場英超對車路士，補時先至後備上陣，冇乜表現機會，今場係時候騷哥利。

恩哈路因為之前效力上海申花，早前加盟曼聯之後，需要檢疫14日，未有隨球隊去西班牙集訓，上場對車仔，曾經有1次門前失機，結果被對手球迷嘘爆，嘲諷佢應該返去中超搵食。

不過，恩哈路近日多咗時間同隊友訓練磨合，相信默契會有改善，加上曼聯上場惡戰完車路士，蘇斯克查今場應會輪換陣容，避免踢殘班主力，恩哈路好大機會擔正。

事實上，由於曼聯首席射手拉舒福特傷勢比預期嚴重，可能要抖多幾個月，意味今季提早收咧，蘇斯克查更加需要恩哈路幫手，今場正係佢證明實力嘅時候，如果表現好，話唔定今夏可以獲得曼聯開出長約，唔使返中超同肺炎「搏鬥」。

至於布魯日有「恐英症」，近10次對英超球隊，都未贏過，恩哈路今場都唔入波，更待何時。