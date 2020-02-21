不滿勒邦當選最佳　梅韋特：應該係我

每個運動員都想被選為「最佳運動員」，以獲得外界的認同，最近美聯社就評了NBA球星勒邦占士為近10年的最佳運動員，但這個榮譽即惹來拳王梅韋特不滿，更認為自己才應該當選。

這位美國拳王錄得50勝的不敗紀錄，贏得多項級別的金腰帶，但最近他談到勒邦占士被選10年最佳，卻表示：「我愛勒邦，但要講到近10年的最佳運動員，一定是我。」他補充：「我們所講的是由96年到2020年，我一直都無接受過10年最佳，而在福布斯我一直都是Boss，坦白講，不單止是10年，實際上我是20年最佳。」

梅韋特的吸金能力一直都相當強，去年福布斯公布了過去10年全球運動員的累積收入排行榜，這為炫富拳王就是9.15億美元高居榜首，而勒邦占士則以6.8億美元的總收人排第四。

當然評選的規則不是單看收入，亦要考慮運動成績及對外界的影響力等，而梅韋特平日多數都是食飯同瞓覺或者曬金條，做過的公益活動包括送了一對拳套給一位患癌的女童；而勒邦占士對公益活動一向都不計較金錢，瘋狂建學校，而他在克利夫蘭建設的「I Promise」學校，不單止免學費，還免費提供學習用品及飲食，這是勒邦龐大的慈善計劃的重要項目之一。

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