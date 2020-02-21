【有片】前紅軍門將助攻　幾乎砌低曼聯

曼聯喺英超畀宿敵利物浦全面壓制，估唔到嚟到歐霸盃賽場，都見到紅軍球員身影。歐霸盃32強首回合布魯日主場迎戰曼聯，為布魯日攻破曼聯1球，正是由前利物浦門將米洛列特送出助攻，其後安東尼馬迪爾扳平，兩隊踢成1比1完場，下周次回合再決雌雄。

進入淘汰賽階段，曼聯派出較強陣容，哈利馬古尼、安東尼馬迪爾均正選上陣，不過收起迪基亞，改用羅美路把關就差啲出事。開賽15分鐘，布魯日門將米洛列特大腳開龍門球，艾曼紐丹尼斯前場接應，力壓曼聯小將班頓威廉斯，又見到羅美路棄關出迎，該尼日利亞射手挑射笠過羅美路入網，為主隊領先1比0。

同「膠龍」卡利奧斯唔同，比利時門將米洛列特於2013年加盟利物浦後，一直係紅軍1號門將，不過自從簽入艾利臣比加，31歲嘅米洛列特再無上陣機會，上季尾結束後離開紅軍轉投布魯日，今季在布魯日上陣20場。

落後1球嘅曼聯於36分鐘扳平，安東尼馬迪爾在中場把握對方掟界外球失誤，成功搶位並單刀埋門射入，為紅魔扳平1比1，取得寶貴嘅作客入球，曼聯次回合返主場只要唔失波即可晉級。