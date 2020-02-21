【直播】日職開鑼比馬紅鑽駁火

今日賽事焦點，研究一場日本職業聯賽開鑼戰，湘南比馬主場對浦和紅鑽。

湘南比馬雖然是中下游球隊，但對上連續3季開鑼戰都贏波，往績非常好，今仗值得重視，浦和紅鑽屬於傳統勁旅，不過上季嚴重走下坡，排名跌落聯賽14位，今季重建球隊，銳意捲土重來。

日職開鑼之前，兩隊均在上周日聯盃亮相，兩隊同樣贏波，其中紅鑽大勝5比2，新加盟前鋒李安納度拿斯文圖以及杉本健勇各入2球。

綜合兩隊情況，比馬開鑼戰特醒，紅鑽攻力強勁，今仗勝負難料，考慮到紅鑽進攻火力十足，今仗一於捧2.5球入球大。

名家：邪神

直播表

周五2:15pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 西部聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周五4:30pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 阿德萊德聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周五6:00pm 日職 湘南比馬 Vs 浦和紅鑽

有線661、601台

周六1:30am 德乙 奧斯納貝克 Vs 奧厄

on.cc 東網

周六3:30am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 柏達邦

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六3:45am 意甲 布雷西亞 Vs 拿玻里

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六3:45am 法甲 梅斯 Vs 里昂

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:00am 西甲 貝迪斯 Vs 馬略卡

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