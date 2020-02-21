【東體爭議】巴塞隆拿2月中打劫　公平咩？

冬季轉會窗已經「閂窗」好耐，不過巴塞隆拿周五(21號)宣布引用「傷兵特例」，用1,800萬歐元「買斷費」硬簽雷加利斯前鋒巴夫韋迪。巴塞隆拿喺蘇亞雷斯同奧士文尼迪比利重傷長抖下，成功搵嚟有實力嘅救兵，但雷加利尼嘅護級任務又有邊個打救呢？

講句公道話，巴塞隆拿今次買人完全跟足規矩，「傷兵特例」喺西甲並唔係臨時加設，當有球員證實要養傷5個月或以上，球會就可以申請額外簽人(只限西班牙搵食及非歐洲賽球員或自由身)，當奧士文尼迪比利證實傷勢比預期嚴重(要抖6個月)，巴塞隆拿即獲特例並閃電簽人。

呢個條例最唔公平地方，係將解救一隊波嘅痛苦，建基於為另一隊波製造痛苦之上。雷加利尼季初沉淪榜尾，但換帥後已經有起色，依家距離安全線只差2分，衝刺時刻突然面對主力前鋒被「買斷」，而佢哋係唔能夠買人頂替。

奧士文尼迪比利同蘇亞雷斯受傷唔係最近發生，巴塞隆拿成個1月都冇行動，仲將兩個青年軍翼鋒外借羅馬同布拉加，結果搞到人腳不足，但點解雷加利尼要為巴塞隆拿嘅管理/組軍不當埋單？因為佢哋唔夠巴塞隆拿有錢囉！