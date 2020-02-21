50+！迪雷楊格「着晒火」贏埋奧尼爾

今年入選全明星賽的二年級生迪雷楊格，迎來全明星賽後首個比賽日，周五（21日）在NBA常規賽大爆發，轟入生涯最高的50分，再加8次助攻，帶領老鷹主場以129比124戰勝熱火。

迪雷楊格全場表現着晒火，更加率領鷹隊六人得分上雙，完場前他們打出一輪10比0的反擊高潮，成功逆轉。這位鷹隊超新星25投12中，三分球15投8中，罰球19中18，相當搶鏡，當中8個三分球更加追平了自己的生涯單場紀錄，據統計這是楊格生涯第11場40+，超越了奧尼爾（10場），成為自76-77賽季NBA及ABA合拼以來，生涯前2個賽季單場得分40+場次最多的球員，排在第三位的是米高佐敦(7場)。同時，迪雷楊格也是NBA史上在一場勝利中得50分的第三位年輕球員(21歲154日)。

此外，字母哥亦交出「雙雙」攻入33分16個籃板4次助攻，率公鹿以126比106大勝活塞。

至於籃網官方宣布，艾榮今季提早收咧，皆因要進行右肩手術；而勇士亦於本周正式宣布，奇利湯臣因左膝傷勢將不會在今季復出；他於去年總決賽不幸弄傷十字韌帶，原本康復進展不錯，外界猜測有機會復出，但美媒透露球隊將會宣布不會在本賽季復出，不過，他依然是被選入東京奧運的12人名單之熱門人選，而美國男籃預計於6月會公布。

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今日戰果(前者主場)

活塞 106:126 公鹿

鷹隊 129:124 熱火

公牛 93:103 黃蜂

76人 112:104 籃網

帝王 129:125 灰熊

勇士 105:135 火箭