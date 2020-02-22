【人物誌】洛賓的軌跡　由意國飛翼延長

荷蘭名將洛賓上年7月宣布退休後，佢嘅必殺絕技「洛賓的軌跡」從此喺德甲消聲匿跡，但呢招屈機式射門，依家喺意甲再現。博洛尼亞翼鋒柯蘇連尼學足洛賓踢法，以左腳仔身份司職右翼，切入中路起腳，將「洛賓的軌跡」曲線延長。

23歲嘅柯蘇連尼喺2017年世青盃打出名堂，憑獨步單方喺右路切入中間，起左腳施射，最終以5個入球奪得神射手，並協助意大利獲得季軍，亦係意國喺世青盃史上最佳成績。

當時柯蘇連尼被寄予厚望，更由細球會阿斯科利一下子加盟豪門祖雲達斯，可惜祖記始終係球星玩晒，柯蘇連尼未上陣已被外借去阿特蘭大，上季再被借去博洛尼亞。

可能由天堂跌番落凡間，令柯蘇連尼過去2季失晒方向，表現低迷，直至今季同博洛尼亞簽長約，定安之後終於再次起飛，今季意甲已經射入7球，仲入選意大利國家隊，最犀利係首次為意軍比賽對阿美尼亞，佢後備上陣就入波，令主帥文仙尼留下深刻印象。

文仙尼領軍之下，慣用433陣式，最適合翼鋒發揮，由於羅馬新星尼高路辛尼奧路受重傷，預料柯蘇連尼將會成為意大利出戰今夏歐國盃決賽周嘅一員，屆時大家又有機會睇到「洛賓的軌跡」喺大賽舞台出現。