祖雲達斯防線老大哥基亞連尼因傷抖咗大半季之後，已經傷愈復出，並代替重傷提早收咧嘅美列迪美羅，重新入選祖記出戰歐聯大軍名單，甚至有呼聲要求教練沙利用番呢位35歲老將取代經常犯錯嘅馬菲斯迪歷特，出任正選。

雖然祖雲達斯上年夏天用7500萬歐元收購馬菲斯迪歷特，但其實教練沙利都係視邦路斯同基亞連尼為中堅首選。

基亞連尼喺開鑼戰受到嚴重膝傷，直至上場意甲先至復出，期間由馬菲斯迪歷特踢正選，卻頻頻出現甩漏，到季中沙利都頂佢唔順，改由美列迪美羅取代迪歷特。

不過，迪歷特夠「命硬」，美列迪美羅好快亦受重傷，令佢又重奪正選，照咁睇，如果基亞連尼、美列迪美羅冇受傷，迪歷特根本只屬於「第4中堅」。

現時基亞連尼已經傷愈，如果沙利想祖記重拾昔日穩陣防線，就應該用基亞連尼同邦路斯扼守中路，特別係今季意甲爭標形勢激烈，祖記想再捧盃，實在不容出現差錯，就算要迪歷特接班，都應該留待下一季。