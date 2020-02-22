皇權繼承！皇馬隔代欽點夏蘭特做新神7

近期球壇風頭最勁球員，一定係多蒙特前鋒艾寧夏蘭特，呢位19歲挪威國腳喺德甲同歐聯狂數胡，盡展超級射手本色。

正所謂金鱗豈是池中物，多蒙特只係夏蘭特登上豪門嘅踏腳石，根據西班牙傳媒《Don Balon》爆料，皇馬將會動用7500萬歐元買斷夏蘭特份合約，由佢繼承「銀河艦隊」傳奇7號射手衣缽。

艾寧夏蘭特冬季僅以2000萬歐元轉會費，由薩爾斯堡轉投多蒙特，身價低得離奇。不過，佢嘅經理人拉奧拿身為「球壇大鱷」，當然唔會死錯人，早已喺合約中加入買斷條款，到明年1月，只要有球會出到7500萬歐元，就可以簽到夏蘭特，為佢登入豪門，留一條後路。

艾寧夏蘭特經過近1個月神級演出，皇馬已經視佢為頭號收購目標，接替賓施馬。其實皇馬曾經有意收購基利安麥巴比、哈利卡尼、拉舒福特，擔任球隊新一代前鋒，但3人身價不菲，而且所屬球會亦唔會輕易放人。

反觀，皇馬只要用7500萬歐元，就一定簽到艾寧夏蘭特，既便宜又簡單，梗係買呢位神童比較划算。

過去二十幾年，兩大神鋒魯爾、C朗先後主宰皇馬鋒線，亦係球隊史上入波最多嘅頭2位球員，令「銀河艦隊」無堅不摧。

C朗轉投祖雲達斯後，皇馬鋒線出現斷層，32歲賓施馬過咗顛峰期，新簽嘅夏薩特、盧卡祖域表現令人失望，加里夫巴利更加無謂提。因此，皇馬都係時候搵番位真正「神7」射手，艾寧夏蘭特無疑係最佳人選。

同埋皇馬下季好可能收回另一位挪威國腳馬田奧迪加特，兩位同胞天才合作，一定可以擦出火花。

另一方面，經理人拉奧拿必定想將艾寧夏蘭特打造成頂級球星，創造龐大商業利益，推動佢上「艦」，肯定係最佳出路。天下神器盡歸皇馬，艾寧夏蘭特明年1月巴拿貝球場見。