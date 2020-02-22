【一夜長大】小韋斯0歲捧盃　20歲真落場

球壇上不乏子承父業，前車路士隊長韋斯嘅囝囝亨利韋斯，亦走上球員之路，成為屈福特U23球員。呢位20歲名將之後喺1月英足盃第3圈重賽，首次為屈福特一隊上陣，距離爸爸捧英足盃剛好20年。

「老韋斯」2000年5月協助車路士奪得英足盃冠軍，當時抱住僅4個月大嘅亨利韋斯上台領獎，造就佢「0歲」就有「捧盃經驗」。

雖然亨利韋斯同爸爸都係司職中場，但佢同車路士冇乜緣份，由青訓至現時成為職業球員，都同車仔冇任何關系，佢童年去過昆士柏流浪、阿仙奴、打比郡、屈福特受訓，可能咁樣先至可以擺脫父蔭，踢出個人本色。

「老韋斯」球員時代曾經為溫布頓及車路士，合共捧過3次英足盃冠軍，教波之後亦曾於2004年率領米禾爾爆冷打入英足盃決賽，僅不敵有C朗及雲尼斯達萊助陣嘅曼聯，可見佢屬於英足盃傳奇人物。

咁啱亨利韋斯首次為屈福特披甲，就係踢英足盃，但結果大不同，當時踢到加時，屈福特落後1:2，亨利韋斯先至後備上陣，結果只能睇住球隊出局。

不過，失敗乃成功之母，或者呢場失利可以激起亨利韋斯鬥心，為將來繼承爸爸衣缽捧盃鋪路。