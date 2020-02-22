曼城陷入地獄賽程！哥迪奧拿被炒倒數
2020年02月22日 08:05
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(Getty Images)
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周六(22日)晚英超將上演前列大戰，3哥李斯特城迎戰2哥曼城，曼城近期表現相當飄忽，上次聯賽作客輸完畀熱刺，雖然啱啱補賽贏韋斯咸，但匆匆再戰體能負荷甚大。
曼城近7日要踢3場硬仗，喺領隊哥迪奧拿心目中，最重要當然係下周中作客對皇馬嘅歐聯大戰，哥迪奧拿一早已經講明，贏唔到皇馬自己隨時被炒。
曼城喺英超已經爭霸無望，當然會將注意力集中歐聯，今晚(22日)作客去到李斯特城，隨時大輪換收起多名主力，加上前線史達寧仲養緊傷，到訪李城嘅主場相當難踢。
狐狸李斯特城近況回穩，又唔使分心應付歐洲賽事，每周只踢一場可集中備戰，球隊目前只落後曼城4分，今場贏到隨時有望爭亞軍，主場受讓半一值得捧場。
直播表
周六2:00pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 珀斯光輝
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六4:30pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 墨爾本勝利
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六8:00pm 西甲 切爾達 Vs 雷加利斯
Now 632
周六8:30pm 英超 車路士 Vs 熱刺
Now 621、611
周六10:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs 烏甸尼斯
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周六10:30pm 德甲 雲達不來梅 Vs 多蒙特
Now 670、Fox +；有線651、611台
周六10:30pm 德甲 弗賴堡 Vs 杜塞爾多夫
Now 671、Fox +；有線652、612台
周六10:30pm 德甲 慕遜加柏 Vs 賀芬咸
Now 672、Fox +；有線653、613台
周六11:00pm 英超 錫菲聯 Vs 白禮頓
Now 621
周六11:00pm 英超 水晶宮 Vs 紐卡素
Now 622；ViuTV 99台
周六11:00pm 英超 修咸頓 Vs 阿士東維拉
Now 623
周六11:00pm 英超 般尼 Vs 般尼茅夫
Now 624
周六11:00pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 伊巴
Now 632、611
周日0:30am 法甲 馬賽 Vs 南特
無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615台
周日1:00am 意甲 史帕爾 Vs 祖雲達斯
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日1:30am 英超 李斯特城 Vs 曼城
Now 621、611
周日1:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 華倫西亞
Now 632
周日1:30am 德甲 史浩克04 Vs RB萊比錫
Now 670、Fox +；有線651、611台
周日3:00am 法甲 里爾 Vs 圖盧茲
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日3:45am 意甲 費倫天拿 Vs AC米蘭
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日4:00am 西甲 利雲特 Vs 皇家馬德里
Now 632