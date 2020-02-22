曼城陷入地獄賽程！哥迪奧拿被炒倒數

周六(22日)晚英超將上演前列大戰，3哥李斯特城迎戰2哥曼城，曼城近期表現相當飄忽，上次聯賽作客輸完畀熱刺，雖然啱啱補賽贏韋斯咸，但匆匆再戰體能負荷甚大。

曼城近7日要踢3場硬仗，喺領隊哥迪奧拿心目中，最重要當然係下周中作客對皇馬嘅歐聯大戰，哥迪奧拿一早已經講明，贏唔到皇馬自己隨時被炒。

曼城喺英超已經爭霸無望，當然會將注意力集中歐聯，今晚(22日)作客去到李斯特城，隨時大輪換收起多名主力，加上前線史達寧仲養緊傷，到訪李城嘅主場相當難踢。

狐狸李斯特城近況回穩，又唔使分心應付歐洲賽事，每周只踢一場可集中備戰，球隊目前只落後曼城4分，今場贏到隨時有望爭亞軍，主場受讓半一值得捧場。

直播表

周六2:00pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 珀斯光輝

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:30pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 墨爾本勝利

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六8:00pm 西甲 切爾達 Vs 雷加利斯

Now 632

周六8:30pm 英超 車路士 Vs 熱刺

Now 621、611

周六10:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs 烏甸尼斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六10:30pm 德甲 雲達不來梅 Vs 多蒙特

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六10:30pm 德甲 弗賴堡 Vs 杜塞爾多夫

Now 671、Fox +；有線652、612台

周六10:30pm 德甲 慕遜加柏 Vs 賀芬咸

Now 672、Fox +；有線653、613台

周六11:00pm 英超 錫菲聯 Vs 白禮頓

Now 621

周六11:00pm 英超 水晶宮 Vs 紐卡素

Now 622；ViuTV 99台

周六11:00pm 英超 修咸頓 Vs 阿士東維拉

Now 623

周六11:00pm 英超 般尼 Vs 般尼茅夫

Now 624

周六11:00pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 伊巴

Now 632、611

周日0:30am 法甲 馬賽 Vs 南特

無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615台

周日1:00am 意甲 史帕爾 Vs 祖雲達斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日1:30am 英超 李斯特城 Vs 曼城

Now 621、611

周日1:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 華倫西亞

Now 632

周日1:30am 德甲 史浩克04 Vs RB萊比錫

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日3:00am 法甲 里爾 Vs 圖盧茲

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日3:45am 意甲 費倫天拿 Vs AC米蘭

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日4:00am 西甲 利雲特 Vs 皇家馬德里

Now 632