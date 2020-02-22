【有片】撐竿跳恐怖意外　竿插下體冇仔生？

最近瑞典神童杜普蘭蒂斯連續兩星期打破世界男子撐竿跳紀錄，成為新一代鳥人，令撐竿跳被重點關注，然而在美國猶他州一名楊百翰大學（Brigham Young University）的學生，在一次練習中發生罕見意外，竹竿撐傷下體，或失去生育能力；所以沒有接受專業訓練，千祈咪亂玩！

據英媒報道，21歲的麥禾特(Zach McWhorter)日前進行訓練，並拍下訓練過程，如果碰到橫桿動作就算失敗，但麥禾特這一跳成功跳過橫桿，然而緊隨就是發生了意外……赤裸上身的他只穿一條短褲，從助跑以至起跳，再到跨過橫桿都一氣呵成，但當他下降時插入了短褲內，手裡的那支撞到了下體，撕裂了他的短褲及陰囊，隨後送往醫院需要縫18針。

麥禾特這條訓練受傷的片段放上社交平台即引來關注，超過1200萬次收看，他接受訪問時：「竹竿插過了我嘅.....已經縫了18針，真擔心自己將來無仔生，好彩據我知，睪丸無乜問題，只係多咗條疤痕。」麥禾特雖然不幸，但好彩被他父親急送院，而他爸爸是一位泌尿科醫生，有醫生爸爸照顧相信很快可以康復，有網友留言要玩撐竿跳就不要穿沒有彈性的短褲了。