高美斯斷腳105日復出　候命鬥阿仙奴

上年11月3日愛華頓主場對熱刺，葡萄牙好波中場安祖高美斯被熱刺嘅孫興民同奧里亞「夾斷腳」，右腳足踝甩骹性骨折，原本已經預計提早收咧，勢估唔到呢位愛華頓球星康復速度驚人，斷腳105日後已經喺閉門賽事復出，領隊安察洛堤更宣布，安祖高美斯可以候命周日(22號)深夜作客阿仙奴，創造英超醫學奇迹！

安祖高美斯嘅恐怖受傷，連「兇手」之一嘅孫興民睇見後都忍唔住爆喊，著名體壇醫療專家迪拿尼(Ben Dinnery)透露，英超球員面對同類型傷患，平均養傷時間為225日，即係超過7個月嘅時間，當然養傷時間嘅長短亦會因人而異，好似前阿仙奴「玻璃人」戴亞比，2007年因呢個傷患就抖咗306日，而曼城中堅拿樸迪喺2016年亦有同樣傷患，但只係抖咗138日，當時已經被視為「神速康復」。

安祖高美斯今次再改寫歷史，安察洛堤作客阿仙奴前證實，呢位葡萄牙國腳今場可以隨時候命，如果佢真係如期披甲，由斷腳到正式比賽上陣只係112日，安察洛堤表示：「安祖高美斯已經可以上陣，佢練波練得好好兼充滿信心，同其他球員碰撞亦全無顧忌，我認為佢已經完全準備好，當然比賽前我會再同佢傾，睇下佢會正選上陣定係先做後備。」安察洛堤進一步話：「喺我咁多年執教生涯，從未見過有球員可以咁快喺咁嚴重嘅傷患入面康復。」

事實上，安祖高美斯喺上個星期日(16號)，已經喺一場閉門熱身賽入面上陣，呢場波安祖高美斯踢咗60分鐘全無不適，即係佢由斷腳到重返球場嘅真實時間只係105日，只係僅僅多過3個月，愛華頓嘅軍醫同安祖高美斯嘅意志真係唔講得笑！

安祖高美斯復出時序

11月3日●主場對熱刺被孫興民從後攔截踢跌，與奧里亞相撞後右腳足踝甩骹性骨折。

11月4日●醫院進行手術，主診醫生形容手術「極度成功」。

11月5日●拎住枴枚返愛華頓基地答謝隊友支持。

11月7日●返葡萄牙進行康復治療，時任領隊馬高施華話軍醫相信佢可以今季內復出。

11月18日●返愛華頓基地繼續康復治療。

1月10日●安察洛堤證實安祖高美斯將進行個人練習。

1月28日●首次跟大隊進行部份練習。

2月7日●安察洛堤表示會喺歇冬期為安祖高美斯安排閉門熱身賽。

2月16日●喺閉門熱身賽上陣60分鐘。

2月22日●安察洛堤宣布安祖高美斯同日復出。