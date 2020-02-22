【特稿】東京奧運搞唔搞？6成網民話取消

東京奧運真的可以如期舉行？還是要延期甚至取消？這一連串的題問都是近日東京奧組委及國際奧委會（IOC）遇上最大的難題，事實上新冠肺炎的蔓延仍然嚴重，日本更是中國境外確診病例最多的國家，目前距離7月的東京奧運僅有五個月，疫情「幾時見頂」仍難如測，史上第四次取消舉辦奧運會會否成為事實？一向鬥志激昂的運動員又能否合力「發功」戰勝這場疫情呢？

對於能否如期上演東京奧運的質疑，隨着確診病例上升而頻頻出現，東京都知事小池百合子拒絕回應，而即使奧組委早前已表態會順利舉行，但有日本權威病毒學家都表示以目前的疫情來看，這四年一屆的體育盛事頗難進行。最近日本就進行了一個網上投票，當中僅有10.5%的網民贊成東京奧運如期舉辦，有18.3%建議延期，但有62.4％的網民則認為直接取消。事實上，如果按照奧委組的安排如期上演的話，奧運聖火傳遞就要在３月２６日正式開始，經過121日在日本47個地區，趕及在7月24日開幕當天到達東京。

當然若要取消奧運會，最大打擊一定是為了這個體壇最高舞台奮鬥的一眾已達標的運動員，因為即使是四年一屆，但他們的部手署絕不是四年咁簡單，四年一過再等下一次就已經很大分別；同時，為籌備奧運的花費，甚至涉及的贊助，初步估計取消的話，單是保險費已達30億，令主辦地區在金錢上亦是龐大的損失。

曾經睇過一個有趣的小統計，以目前的疫情推算，取消或延後的機會有49%，除非5月中前可以降到0新增，但國內屆時仍有每天200個新增，取消機會則達65%。

在歷屆奧運除了戰爭之外，未試過因疫情而取消或延遲比賽，回顧奧運歷史，1916年，原定德國柏林舉辦的夏季奧運會，因為第一次世界大戰而取消，而1940及1944年的夏季及冬季奧運會亦因戰事而停辦。日前候選倫敦市市長Shaun Bailey提出倫敦隨時可以接手主辦，畢竟倫敦於8年前(2012)都曾經辦過，但即惹來日本很大的反應，然而若疫情未退，易地舉辦是也是可考慮的方案呢？

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