印度拉水牛男快過保特　人類極限破完又破

幾日前一名印度男子高達（Srinivasa Gowda）在坎巴拉水牛賽一戰成名，他竟然在100米跑出9秒55的的成績，比奧運金牌得主牙買加飛人所創的100米世界紀錄9秒58更快，即被網民網上瘋傳，而日前又再有一名印度男舒迪（Nishanat Shetty）跑出9秒51的驚人速度。

拉水牛比賽在當地的一項慶祝活動比賽，規則是拉着兩隻水牛在兩條泥濘的河道上比賽，參賽者需要同時用木棍及繩索來騎趕水牛，結果高達在比賽中以13.42秒完成140米賽事，而頭100米就跑出9秒55，快過當今世界紀錄保持者保特，即成為網上熱論。時隔幾日，高達的紀錄再被改寫，舒迪比他所創的更快4秒。

印度體育局得悉後，即準備徵召這隱世跑手加入國家隊，並提供一切所需。不過，亦有輿論質疑傳統水牛比賽和田徑比賽的差別很大，更有人話是因為水牛拖着才令那位跑手跑得快。然而，即使有機會代表國家參賽，但高達最終都是拒絕邀請，表示只喜歡在田中跑步。

雖然，印度可能失去了一個可以在奧運爭獎牌的好機會，但這個水牛比賽因為這個百米「新世績」而令全球認識，已達到很好的宣傳效果。

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