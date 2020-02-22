亞洲盃力抗世界第3　蔡再懃：不能崩盤！

幾經波折，香港男子籃球代表隊終於亮相2021亞洲盃外圍賽，在周日作客澳洲。在疫情的陰霾下，港隊度過了接近一個月的練習「空窗期」，直到抵達布里斯班，才完成兩課練習。惟主教練安慶健相信，一眾球員合作多年，默契不成問題，期望能在防守端施加壓力，與勁旅澳洲咬緊比數。（有線電視601台周日早上10時半直播）

新冠肺炎肆虐下，港隊上周四乘搭長途機前往布里斯班，安sir形容經歷了「最緊張的9小時」：「每位成員都有充足的防疫用品，定時更換口罩。當地氣氛相對緩和，街上幾乎沒人戴口罩。」雖然凌晨5時才下飛機，但「餓波」多時的港隊下午旋即展開練習，「大家休息不足仍然賣力，全程投入比賽氛圍。」他續指，去年暑假港隊多次外出集訓，加上幾位主力，包括香港首席中鋒惠龍兒回歸，戰術運用相當熟悉，毋須擔心默契問題。

這屆亞盃外，港隊籤運平平，分組賽就碰上世界排名第3、亞洲「一哥」澳洲。安sir憶述上屆賽事，港隊曾以58：99不敵對手，認為防守有待改善：「老實說，我們和澳洲實力有別，贏面很微。拿50、60分可以接受，但要加把勁防守，令對方沒那麼容易得分。」效力甲一球隊滿貫的蔡再懃表示，目標是「不能崩盤」：「澳洲球風硬朗，又高大又快，必須盡百分百努力抵抗。希望頭三節咬緊比數，尤其第一節不能崩。相信Duncan（惠龍兒）的回歸，有助加強防守籃板和禁區協防。」

港隊12人名單：

葉俊傑、鄭錦興、梁兆華、李琪、鄧志恒、楊睿騏、徐遠成、蔡再懃、連浩駿、惠龍兒、葉耀邦、蔡龍德