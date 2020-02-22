洛城打吡落實賽期　勒邦要迎魔鬼賽程

最近因為一句口號卷入官司的勒邦占士，未受訴訟的影響，周六（22日）率湖人主場戰灰熊，盡顯老大哥的氣勢，全場攻入32分，更在2次罰球射中11球，最終帶領湖人以117比105迎來四連勝。

勒邦占士全場17投10中，罰球12中11，轟入32分3籃板7助攻，第四節更起了中流砥柱作用，這是勒邦在全明星賽後首場比賽。至於克服傷病的安東尼戴維斯則拍住勒邦，貢獻雙雙，取得28分13個籃板，他們在第二節合力頂住對手的反攻。

由於高比拜仁遇上空難去世，湖人與快艇於1月29日的洛杉磯打吡戰推遲舉行，NBA官方今天公布，將於4月10日上演。這意味着湖人在4月8至10日期間要連續主場打三場比賽，二場比賽順序對住勇士、公牛及快艇；一支球隊要連續打三場比賽實屬少見，2018年3月塘鵝曾經試過。

今日戰果（前者主場）

巫師 108:113 騎士

魔術 106:122 獨行俠

速龍 118:101 太陽

紐約人 98:106 溜馬

雷霆 113:101 金塊

木狼 117:127 塞爾特人

爵士 104:113 馬刺

拓荒者115:128 塘鵝

湖人 117:105 灰熊