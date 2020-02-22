【東體爭議】「華拿咪投紅軍　去曼聯啦！」

RB萊比錫德國前鋒迪姆華拿，日前被問到點睇利物浦，呢名本季大熟大勇嘅鋒將，大讚紅軍係當今世上最強球隊，明顯對轉投紅軍充滿興趣。但前利物浦中場夏文，就認為並不適合，因為若埃及文明鋒線冇人受傷，華拿根本冇正選上陣機會，所以建議佢不如轉會曼聯或車路士。

華拿本季Fit到震，於各項賽事已射入26球，當中包括剛啱歐聯16強首回合作客熱刺一箭定江山。華拿激讚利物浦為當世最強，自己要繼續進步，先有資格效力紅軍。但除萊比錫領隊拿高士文勸佢咪加盟利物浦，因為於紅軍難以萬千寵愛在一身外，夏文亦奉勸轉投紅軍未必係好主意。

「華拿今季射入廿個德甲入球，佢好快就可以轉投歐洲大會，同利物浦扯上關係，對佢當然係好事。但喺利物浦，羅拔圖法明奴喺中間做聯繫，若華拿加盟，佢都係擺喺邊鋒位置，即係要同沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿競爭。如果佢2個一直冇傷冇病，老實講華拿上陣機會唔多，相信佢唔會想咁樣。所以華拿應該考慮去曼聯或者車路士。」