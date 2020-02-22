基奧特奇兵救車！林伯雙殺摩連奴

車路士出奇兵收奇效，基奧特貢獻入波，協助林柏特本季英超雙殺摩連奴！經過接連失分，林伯終於喺雪櫃攞番「銀河唯一」出嚟用，呢名法國世界盃冠軍成員，上半場連環起腳攻入1球，換邊後又貢獻關鍵中場搶截，帶領車路士主場2：1殺敗熱刺。但講搶鏡，今戰VAR又成主角，熱刺盧施素明顯踩人竟然表示「非危險動作」，尺度令人嘩然。

今戰林伯變陣出擊，譚美阿巴謙僅列後備，搵基奧特正選出擊，而熱刺因為鋒線傷兵滿營，摩連奴續用盧卡斯莫拉及貝雲積攻堅。10分鐘熱刺禁區頂一輪組織，莫拉右腳拉弓勁射，畀韋利卡巴尼路救出。轉個頭蒙特美臣入到禁區，左腳射近柱，過唔到洛里斯。15分鐘入波出現，佐真奴中場第一時間妙傳，基奧特入到禁區射門被閂，巴克里補射中柱，基奧特之後再左腳射近柱入網。基奧特入波前有越位之嫌，但VAR Check完表示冇問題，車仔打開紀錄領先1:0。繼後馬高斯阿朗素於禁區外窩利抽射僅僅高出，莫拉於窄位勁射，惜被阿斯派古達快腳閂出底線，半場車仔領先1球。

換邊後僅3分鐘車仔拉開比數，基奧特於中場頂贏畀佐真奴，後者即質直線予美臣蒙特，個波輾轉去到左路，馬高斯阿朗素趕及勁射割草式地波遠柱入網，主隊領先到2:0。熱刺之後執番身彩，一次中場爭逐，熱刺中場盧施素一腳踩落艾斯派古達腳脛上，明顯係個紅牌動作，但VAR再次造出爭議判決，認為唔係紅牌。基奧特稍後被換走，阿巴謙入替，78分鐘美臣蒙特右路傳中，阿巴謙趕到一射唔中龍，但就成份衝埋條柱度，雙腳中間直撼門柱，睇到都痛。其後馬高斯阿朗素主射禁區外罰球，左腳彎過人牆可惜中楣。完場前拉美拿殺入禁區出波，個波省到魯迪格彈入網，熱刺雖然破蛋成功，但無阻車仔贏波，繼首循環贏2:0後再勝一仗，摩連奴再一次喺徒弟林柏特腳下俯首稱臣。