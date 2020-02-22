黃鎮廷杜凱琹　搶得世巡賽第一金！

由香港首席球手黃鎮廷及杜凱琹組成的混雙組合周六（22日）晚於布達佩斯舉行匈牙利公開賽，以3比2險勝德國組合，收穫今季世界巡迴賽第一面金牌。香港「一姐」杜凱琹未有太多休息時間，稍後於香港時間周日凌晨與李皓晴轉戰女雙決賽，力爭第二金。

匈牙利公開賽是2020賽季第2站國際乒聯世界巡迴賽，早已橫掃7張奧運入場券的港隊愈戰愈勇，其中黃鎮廷傷癒不久便與拍擋杜凱琹再次站上最高頒獎台。這對世界排名第4的組合是日以3比0大勝塞爾維亞的 Aleksandar Karakasevic／Izabela Lupulesku闖進決賽，其後在爭金戰面對德國組合Patrick Franziska／Petrissa Solja雖一度陷入苦戰，兩隊梅花間竹各得2局，最後「黃杜配」成功以11比9拿下決勝局，總比數3比2險勝，贏得冠軍。

杜凱琹是日迎來「地獄賽程」，同日須出戰女單、混雙及女雙賽事。雖然她在女單8強不敵中華台北的鄭怡靜，但在女雙夥拍李皓晴則有好表現，4強擊敗隊友蘇慧音／朱成竹後打進決賽，周日凌晨將與日本東京奧運團體賽成員石川佳純及平野美宇爭奪冠軍。