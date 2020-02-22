英超VAR笑死人　咁踩法竟然唔係紅牌？

繼上仗鬥曼聯，哈利馬古尼腳踩巴舒亞伊要害冇紅牌之後，車路士再次同VAR唔夾八字，今輪鬥熱刺隊長艾斯派古達，明明畀對手中場盧施素凶狠狼踩上下五吋，但VAR球證睇過慢鏡之後，竟然判並非紅牌動作，嬲到林柏特生蝦咁跳。今場VAR團隊其中一名當席球證柏克，之後亦承認今次判決係錯誤嘅。

本季英超正式用VAR輔助執法，但幾乎每周出現爭議場面，上輪成為受害者嘅車路士，又試受到不公對待。下半場車仔領先到2:0後，一次中場爭奪幾乎搞到艾斯派古達斷腳，當時該名車仔隊長剷走盧施素腳下球，後者明顯唔收腳，有跟進動作一腳踩落艾斯派古達右腳度，痛到該名守將大叫。出事之後VAR隨即睇慢鏡，正當全世界以為盧施素會被逐之際，最後竟然判咗盧施素唔使攞紅牌。

賽後多名評述員以及前球員，當中包括柏奴亞及奧雲都表示，唔明白點解呢球唔係紅牌，而柏克接受訪問時亦承認，呢次VAR團隊做咗錯誤判決。VAR今季於英超簡直成為笑柄，睇嚟當地球證，真係要好好學吓，點樣正確使用呢項技術。