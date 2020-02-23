C朗第1000場！追平巴迪高一項入波神紀錄

祖雲達斯球星C朗喺周日(23日)凌晨意甲，出戰職業生涯第1000場比賽，佢射入1球，仲有1次主射罰球中楣，未能梅開二度，祖雲達斯作客亦僅以2:1小勝包尾嘅史帕爾，贏得少咗啲喎。

祖雲達斯先有前鋒保羅戴巴拿遠射中內柱唔入，因為今場主角始終係C朗，果然轉個頭，古達度右路傳中，C朗近門射入，為自己1000戰助慶。

C朗已連續11場意甲入波，追平巴迪斯圖達、加利亞雷拉嘅最長意甲入波紀錄，換言之下場再入波，就可以創造新紀錄。

加埋今場，C朗職業生涯踢咗836場球會事，以及164場國家隊賽事，合共1000場，總共入咗725球。

今場波對C朗咁有意義，呢位葡萄牙巨星當然唔會滿足於只入1球，下半場一開波，佢就有1次窄角球起腳，僅被門將擋出底線。

C朗入唔到，就輪到艾朗藍斯威番次，巧妙射入。祖記之後被判罰球12碼，史帕爾由比達拿主射入網，追至1:2。

C朗原本有機會再入1球，但主射罰球中楣彈出，補射又被門將伊列比利沙接實，最終祖雲達斯維持贏2:1勝果。眼見美斯喺西甲1場入4球，C朗第1000場里程碑，只入得1球，似乎比較失威喎。