哥迪奧拿神換！耶穌上陣3分鐘做救世主

周日(23日)凌晨英超「雙城大戰」，哥迪奧拿「神換」保命，比賽末段用加比爾捷西斯入替射失12碼嘅阿古路，果然立竿見影，「耶穌」上陣僅3分鐘，就射入全場唯一入球，協助曼城作客以1:0擊敗李斯特城。

雖然兩隊爭標機會渺茫，但仍然好落力，一開波立即鬥攻，李斯特城前鋒占美華迪單刀起腳，卻射中柱唔入。

曼城由中場馬列斯還以顏色，施展遠射，但被門將卡斯柏舒米高飛身撲出，根度簡禁區內起腳，又被卡斯柏舒米高擋出底線，奇雲迪布尼禁區頂勁射，亦貼柱出界。

李斯特城中場新星占士麥迪臣射出一個勁度十足罰球，被門將艾達臣摩拉斯飛身撲出底線。臨完上半場，雖然阿古路射入，但越位在先食詐胡。

全場波最具爭議一幕喺60分鐘出現，根度簡禁區邊勁射，省中李斯特城中場丹尼斯普拉特手部，球證睇完VAR後，吹罰12碼，曼城由阿古路主射，被卡斯柏舒米高撲出，阿古路之後再有1次近射，又被卡斯柏舒米高救到。

曼城領隊哥迪奧拿睇到眼火爆，去到77分鐘用加比爾捷西斯入替阿古路，呢位綽號「耶穌」嘅巴西國腳上陣僅3分鐘，突破越位入波，難怪哥迪奧拿幾乎要攬住佢來錫。

曼城贏波之後，仍然落後榜首利物浦19分，兼踢多1場，爭標之路繼續「吊住條命」。

另外，今場波最有趣係一向同曼城作對嘅VAR，今場竟然「幫」曼城，奇雲迪布尼禁區內犯手球冇吹，但之後就吹罰李斯特城12碼，加比爾捷西斯入波亦冇被吹越位，所以話其實VAR並冇針對曼城。