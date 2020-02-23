【一夜長大】整蠱專家自爆玩殘謝拉特之謎

利物浦首奪英超在望，利迷特別懷念昔日神奇隊長謝拉特，認為佢都值得擁有一面英超冠軍獎牌。「謝老四」以往喺英超留下唔少令印象深刻場面，包括2006年利物浦對車路士，

當時謝拉特喺球員通道，被1位名為Jake Nickless嘅車仔小球童整蠱，成為經典場面。

呢位當年只有5歲嘅小朋友點解要玩弄謝拉特呢？14年過後，現時19歲嘅「整蠱專家」Jake Nickless終於親自解開呢個球壇謎團。

阿Jake整蠱謝拉特一幕，近期又喺網上瘋傳，當年利物浦同車路士球員喺通道，準備出場，阿Jake大嗌經過身邊嘅謝拉特，並伸手似想同對方握手，謝拉特不虞有詐亦伸出手，

點知阿Jake卻縮手，仲扮鬼臉，搞到「謝老四」好尷尬，又唔可以發火，只能夠輕輕拍阿Jake面部，尷尬笑住離開。

多年來外界都唔明點解當年得5歲嘅Jake Nickless竟然同謝拉特有咁大「仇口」，但原來事件有幕後黑人策劃，就係Jake Nickless嘅爸爸。

阿Jake近期接受訪問時話：「其實係我爸爸嘅主意，當佢喺比賽前一星期，知道我會做球童時，就叫我到時要引起人注意，先係將我嘅頭髮染成藍色，仲要我扮想同謝拉特握手，整蠱佢。我初時拒絕，因為怕醜，但爸爸話如果我肯咁做，就會送5隻PlayStation 2遊戲碟畀我，佢亦真係兌現諾言。」

Jake Nickless「握手事件」後，立即成為傳媒追訪對象，謝拉特喺2009年出版嘅自傳，亦提到呢件事，仲話係佢唯一一次賽前喺球員通道發笑。

阿Jake現時都成為足球員，效力第9級聯賽球隊North Greenford United，司職進攻中場，話唔定將來有機會喺球場上同由謝拉特執教嘅球隊交鋒，希望到時雙方真係握手啦。