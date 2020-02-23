恩哈路韋碧克齊倒戈！佢哋都威水過

周日(23日)晚英超，曼聯將主場對屈福特，曼聯新兵恩哈路對上2次比賽都係後備入替安東尼馬迪爾，真正表現時間唔多，呢名尼日利亞國腳職業生涯暫時為止最光輝一頁就係效力屈福特，唔知今次對住舊會有冇機會一顯身手？

今年30歲嘅恩哈路早喺18歲時已踏足歐洲球壇，首間加盟球會係來自挪威嘅利恩，之後分別踢過意甲烏甸尼斯及西甲CF格蘭納達，直至2014年轉投屈福特開始出人頭地，效力3季於各項比賽上陣98場入39球，帶領球隊由英冠升上英超，2017年由英超轉戰中超被球迷喪鬧「見錢開眼」、「自毀前途」，估唔到今次重返英超唔夠一個月就有機會對番屈福特。

屈福特亦有前紅魔鬼球員倒戈，今季以自由身由阿仙奴加盟屈福特嘅韋碧克，職業生涯為紅魔上陣123場，攞過1次英超及2次英聯盃冠軍，今次重返奧脫福自然百感交集，可惜另一位前紅魔湯卡華利今季長期受傷，今場冇機會喺奧脫福獻技。