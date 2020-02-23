魔兵齊出擊！曼聯主將歸位有鑊氣

星期日(23日)晚足球黃金時段，開餐仲有波睇，真係最佳節目，今晚(23日)英超有曼聯主場對屈福特，更係要嚟過關啦。

曼聯早兩日踢完歐霸盃，不過佢哋收起唔少主力，擺明留力今場搶分，預計中場大腦波基斯費南迪斯會正選上陣，贏面極高。

屈福特排聯賽尾二，雖然要為護級努力，但佢哋狀態沉到爆，輸畀愛華頓同維拉，就連白禮頓都贏唔到，今場作客反得過，一於要讓球主勝。

晏少少咗仲有場阿仙奴主場對愛華頓，兵工廠近期踢番傳控足球，近3場比賽全開半場和，愛華頓喺「肥安」帶領下，表現即時好轉，不過今場作客唔敢太進取，吼半場和啱數。

直播表

周日1:00pm 菁英盃 傑志 Vs 香港飛馬

on.cc 東網

周日1:00pm 日職 橫濱水手 Vs 大阪飛腳

Now 711；有線322台

周日3:00pm 澳職 中岸水手 Vs FC悉尼

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日7:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs CF格蘭納達

Now 632

周日7:30pm 意甲 熱拿亞 Vs 拉素

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 畢爾包

Now 632

周日10:00pm 英超 曼聯 Vs 屈福特

Now 621

周日10:00pm 英超 狼隊 Vs 諾域治

Now 622

周日10:00pm 意甲 拖連奴 Vs 帕爾馬

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 薩斯索羅

有線662、602台

周日10:00pm 法甲 聖伊天 Vs 蘭斯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:30pm 德甲 利華古遜 Vs 奧格斯堡

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日11:00pm 西甲 華拉度列 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周日11:45pm 荷甲 荷華高斯 Vs 阿積士

無綫 85台

周一0:30am 英超 阿仙奴 Vs 愛華頓

Now 621

周一1:00am 意甲 羅馬 Vs 萊切

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一1:00am 德甲 禾夫斯堡 Vs 緬恩斯

Now 670、Fox +；有線651、611台

周一1:30am 西甲 基達菲 Vs 西維爾

Now 632

周一3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 森多利亞

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一4:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 維拉利爾

Now 632

周一4:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 波爾多

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台