【東體爭議】英超1條惡法　放生盧施素

英超今季引入VAR幫手，結果就愈幫愈忙，最大問題係管理VAR嘅人本身已經唔掂，熱刺中場盧施素「收山腳」被判冇問題事件，除咗再一次證明英超VAR勁廢之外，更加將一條「英超惡法」無情曝光。

盧施素「收山腳」應該食紅牌，明顯程度相信連3歲細路哥都知道，主球證唔第1時間趕佢出場已經離譜，而VAR介入後竟然睇足3分鐘去判「冇問題」，判決就更加匪夷所思。今場VAR團隊當席球證之一嘅柏克賽後承認，呢個判決出現「人為錯誤」，認同盧施素係應該被逐。當VAR出現嘅最大原因，係要修正球證「重大誤判」嘅時候，英超可以連用VAR嘅人都出現重大誤判，又係另一個荒謬，唔通下季又要引入多一個監察小組，專門監察VAR團隊有冇重大誤判？

上星期有曼聯中堅哈利馬古尼「撩陰腿」被VAR判無罪，球證死撐話係正確決定都吹佢唔脹，今次連球證都承認係誤判，咁仲可唔可以追罰盧施素呢？答案係唔可以，呢個就係最最最垃圾嘅地方！英超條例規定，追罰機制只係適用於球證或者VAR「睇漏咗」嘅事件，盧施素係經過VAR正式審視而獲判無罪，即使球證事後「知錯」，規例上都係唔可以再追究。球證面子緊要過公義，咁嘅英超惡法竟然仲唔廢除，荒謬！