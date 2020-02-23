奇誠庸將投馬略卡　日韓雙核有睇頭！

奇誠庸將會同久保建英做隊友！由於回歸韓職失敗，澳職球隊又嫌佢人工貴，31歳嘅奇誠庸近日去咗西班牙，包括《阿斯報》在內嘅當地媒體，爆料話佢好大機會加盟護級分子馬略卡，同日本新星久保建英並肩作戰。

作為「韓國謝拉特」，奇誠庸搞到要四處流浪搵班落，真係要「多謝」母會FC首爾玩嘢。由於奇誠庸同全北汽車嘅轉會談判，因FC首爾堅持收取200萬歐元（約1,683.7萬港元）違約金傾唔掂，重返南韓退休嘅計畫宣告破滅。星期四（20日）奇誠庸喺仁川機場出發前往西班牙之前，向傳媒表示失望，而且反問：「喺呢種情況下，K聯賽出身嘅球員仲會返去韓國嗎？」

奇誠庸好感慨咁話：「我唔知會唔會喺退休前重返K聯賽。 喺今次談判中，我感到韓國嘅情況同我嘅想法好唔同。 如果我想要錢或其他嘢，我冇諗過要返韓國。我希望嘗試透過同球迷、球會合作嘅過程中，獲得更多嘅價值，而唔係金錢價值‧‧‧‧‧‧我唔知道將來會唔會重返韓國。」

目前除咗馬略卡對呢個前南韓國腳感興趣，據講日本前鋒岡崎慎司所屬嘅西乙球隊維爾瓦、西甲貝迪斯都有可能簽佢。