菁英盃　晉級生死鬥！傑志撲擊香港飛馬

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香港足總呈獻「菁英盃」今午上演A組獨腳戲，「1哥」傑志將會與排第3的香港飛馬，閉門於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）上演出線關鍵戰。「藍鳥」傑志今仗保住不敗，就能鎖定決賽席位，至於踢少一場的飛馬，今仗若能取勝，則保留晉級一線生機，雙方搶分意欲高企，出線生死戰必有一番廝殺！（on.cc東網周日下午1時直播）

傑志上仗以1比0擊敗東方龍獅後，豪取5連勝之餘，更以16分高踞A組榜首，今仗再取1分就可以打入決賽，如果未能順利搶分，緊隨其後的東方及香港飛馬隨時有機會後來居上，因此「藍鳥」今仗不容有失。決賽機會近在眼前，最興奮莫過於陣中U22小將「阿一」陳晉一：「上屆傑志足總盃同銀牌都攞冠軍，但決賽自己都冇份踢，今屆『菁英盃』轉咗賽制後我嘅參與度更高，心態上當然會更加想贏。」

陳晉一期待再取士哥

今屆「阿一」被委派出任左閘，在傑志左路攻守都要兼顧責任重大，但沒有被壓力擊垮，尤其壓上助攻膽識過人，於早前面對理文一役更斬獲職業生涯首粒入球。不過「阿一」坦言自己還有不少細節要改進︰「有時場上遇到一對一嘅情況，隊友好鼓勵我要敢於創造機會。我都覺得自己經驗仲淺，有時候會做啲好蠢嘅決定，覺得自己各方面都有排學。」

香港飛馬上仗以2比3不敵理文，要保留出線希望今仗非勝不可，加上大衞拉菲爾韌帶撕裂至少缺陣6周，而艾華與羅曉聰近兩場均傷出，今仗上陣成疑。過往4場「菁英盃」均擔任正選的20歲門將羅境曦指出，要贏「藍鳥」首要戒掉容易失去控球權的陋習，隊友們亦要積極補位和協力夾擊對手，才能防範對方速度飛快的翼鋒球員。

羅境曦坦言「偉豪」係定心丸

另外，「羅曦」亦期望自己今仗的發揮可以再提升：「希望可以多啲信心，同埋斬波要再準啲，因為斬得好可能係入波嚟，攞波前要望到前面邊個空，即刻放個波上去，決定性要再快啲。」他又鼓勵另一位U22小將張憙延，應多利用速度優勢突破，為隊友製造機會。此外，飛馬今季三鬥傑志全敗，更累計錄得9個失球，形勢無疑不利球隊，但羅境曦坦言，防線有「老大哥」陳偉豪坐鎮，自己個心「定好多」：「『偉豪』提場同防守好重要，有佢喺我前面就好放心！」