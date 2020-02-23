【有片】有排煩！日職首個VAR受害者誕生

VAR爭議蔓延到日職！周六（21日）川崎前鋒主場對鳥棲砂岩一戰，出現J1首個由VAR否決嘅入球，川崎因而打和對手0比0，開季第一擊立刻失分！

呢場波川崎前鋒贏唔到有啲唔抵，面對IT企業「Cygames」撤退，連波衫心口贊助「DHC」都冇埋嘅鳥棲砂岩，川崎上半場攻到風冚一樣，鳥棲只能夠死守頑抗，全場川崎射咗19次門，鳥棲唔輸認真夠運。

但係最夠運一幕喺下半場4分鐘出現，川崎件巴西前鋒李安度達美奧禁區內接應家長昭博似射非射嘅橫傳，門前一蹴破網。當川崎球員慶祝緊之際，球證木村博之翻睇VAR之後，裁定李安度達美奧越位在先，入波唔算，日職第一個VAR否決嘅入波就此產生，寫下歷史新一頁。川崎監督鬼木達認為入球應該成立，因為VAR令一場波嘅形勢改變，對佢嚟講非常嘥料，但又無可奈何，只能夠安慰球員，話呢類嘢時有發生。至於搵到着數嘅鳥棲門將高丘陽平、後衞卡路士伊度亞度就話冇為意係咪越位喎。

其實周五（20日）湘南比馬主場輸畀浦和紅鑽2比3場聯賽揭幕戰，已經出現咗日職首個經VAR裁定嘅12碼，浦和守衞鈴木大輔被指禁區犯手球，送咗個PK畀湘南，成為「日職VAR第一號」。