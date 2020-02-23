疫症陰霾下的亞盃外　香港難敵澳洲三分雨

香港男子籃球代表隊今日（23日）作客澳洲，正式展開2021亞洲盃外圍賽。在新冠肺炎的陰霾下，港隊度造了整整一個月的練習「空窗期」。面對世界排名第3、亞洲「一哥」澳洲，即使惠龍兒收穫「雙雙」，梁兆華攻進全隊最高的16分，在主隊緊迫防守，狂轟20記三分球的情況下，仍以52：115落敗。

與疫症地區隔著一片海，澳洲的氣氛緩和，觀眾露出沒有遮掩的臉孔吶喊。港隊派出惠龍兒、鄧志恒、梁兆華、蔡再懃和李琪擔任正選，面對澳洲高牆，其實不乏外線空檔，可惜開局手感冰冷。惠龍兒在顏色地帶沒有太多「甜頭」，只能拉出來打。4分鐘過去，才憑著蔡再懃上籃「破蛋」。李琪從底線突破博得「and 1」，加上惠龍兒、徐遠成等建功，一度追成12：12平手。正如外國評述說的：「香港賣力防守，為澳洲帶來困難。」澳洲第一節命中率僅得3成，稍稍領先18：12。

澳洲射手Cam Gliddon爆發，Angus Jack Glover和Kyle Reginaid Adnam完成「三分打」，一波得分浪潮，迅速拉開到39：16。但梁兆華沒有放棄，頻頻切入籃底，單節4射4中攻進9分，帶領球隊打出一段12：0的攻勢，追成28：44。無奈港隊面對全場壓迫連續失誤，拱手送出快攻機會，落後28：51返回更衣室。

換邊後，李琪和Cam Gliddon在外線互轟，但澳洲火力明顯更強，單節射進7記三分球，其中2記來自17歲的Joshua Giddey。被譽為天才少年的他，是繼NBA球星西蒙斯後，最年輕的澳洲國家隊球員，有機會在明年進軍籃球最高殿堂。領先87：41的主隊進入第四節沒有放軟手腳，繼續上演三分盛宴。而港隊靠著惠龍兒在禁區接應傳球，勾手維持攻勢。即使他收穫「雙雙」，梁兆華完場前命中三分球，亦無法左右大局，最終港隊以52：115不敵澳洲。

記者會上，港隊主教練安慶健形容澳洲「年輕、充滿活力和壓迫性」：「在大型國際賽事，碰上這麼高水平的對手，機會十分難得。我給球員的目標，是要拼命一點，展現侵略性，也希望年輕的板凳球員吸取經驗。」隊長惠龍兒向外國傳媒解釋，受到疫症影響，這是港隊「有史以來最短的備戰」，對上半場打出競爭力表示自豪：「由於香港公共體育館關閉，最近一個月只有過去兩日練球。這種情況下打成這樣，為未來對陣關島帶來希望。」他續指近年亞洲籃球發展迅速，目前香港僅得一支職業球隊，必須奮力追趕其他國家的步伐。