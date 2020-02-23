菁英盃　傑志4球贏飛馬　率先入決賽

「菁英盃」周日（21日）上演A組獨腳戲，於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心3號場，由榜首的傑志與出線希望猶存的香港飛馬上演關鍵戰。今仗打和即可打入決賽的傑志，終憑蘇沙梅開二度，加上洛迪古斯和李毅凱的入球，以4比0淨勝香港飛馬，8戰取得19分，宣告率先殺入決賽。

一開局傑志就掌握控球權，成功將飛馬壓制於本方半場，加上「藍鳥」前場緊逼戰術，被迫全軍縮後的飛馬，防線遭受巨大壓力，除經驗十足的陳偉豪上半場7分鐘就曾在禁區外出現傳球失誤，被傑志小將巴拉克截斷皮球。13分鐘，飛馬門將羅境曦亦出現接應傳中球「甩手」尷尬情況，但兩次都未有造成入球。非勝不可的飛馬，缺少大衞拉菲爾和艾華等主力，反擊質素欠佳。相反頂替費蘭度出任正選的蘇沙上半場表現活躍， 26分鐘接應鞠盈智開出的角球起跳頂中，可惜角度太正被羅境曦沒收。30分鐘又是蘇沙，在一次反擊機會接應鞠盈智直線形成半單刀機會，假動作騙過雷文迪後施射，可惜射門乏力未能威脅羅境曦。4分鐘後畢頓突破傳給蘇沙，後者射門被回防的守將擋下，上半場雙方互無紀錄。

易邊再戰，飛馬早段曾搶回不少主動權，率先靠佐佐木周於右路發難傳中，就被上半場頗為清閒的郭劍橋沒收。更具威脅的攻勢，始終來自「藍鳥」，60分鐘傑志進攻終於得到收穫，賓紀文右路傳中，蘇沙躍起頂贏出門迎擊的飛馬門將羅境曦，為傑志打破僵局取得1比0領先優勢。失球後的飛馬隨即換入老大哥「陳7」陳肇麒，陣容亦明顯更加壓上，卻讓傑志攻擊手更多空間發揮。70分鐘畢頓右路「通坑渠」扭過飛馬守將米高加斯洛後傳中，蘇沙接應射成2比0成功梅開二度。1分鐘後，洛迪古斯禁區外施射冷箭得手，將比數改射成3比0。大比數落後的飛馬其後有陳柏衡因起腳過高兩黃一紅被逐，要以10人應戰。臨完場前84分鐘，後場壓上的李毅凱再接應傳中頂入，為「藍鳥」「埋齋 」鎖定4比0勝局擊敗香港飛馬，以一場漂亮勝仗成功殺入今屆「菁英盃」決賽。